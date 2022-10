​“2022 é o melhor ano de sempre da canoagem portuguesa”

Depois das sete medalhas conquistas em Ponte de Lima, nos campeonatos mundiais de maratona de canoagem, o presidente da Federação portuguesa da modalidade não te dúvidas, em afirmar, que este é o melhor ano de sempre da canoagem portuguesa.



"O balanço é muito positivo e estas sete medalhas juntam-se às outras conquistadas esta temporada, num total de 29 alcançadas em 2022, naquela que já é a melhor época de sempre da canoagem”, refere Vítor Félix, em entrevista à Renascença.

O dirigente estreita a sua avaliação e acrescenta que Fernando Pimenta "é o melhor atleta português de sempre".

“Já não há adjetivos para classificar o Fernando Pimenta. Não tenho dúvidas que é o melhor atleta português de sempre, com os títulos mundiais, os títulos europeus e as duas medalhas olímpicas. É um superatleta, que ficou mais reforçado com o falecimento do avô, na véspera da prova de K2. Lembro que ele já conquistou 123 medalhas a nível internacional”, contabiliza.

Vítor Félix regista, ainda, um saldo positivo, também a nível organizativo. Portugal recebeu os mundiais de maratona e a prova decorreu dentro de "padrões de excelência", avalia. Do ponto de vista desportivo, o sucesso foi evidente, defende.

"Conquistámos sete medalhas, conseguimos a melhor participação de sempre, coroada com a vitória de José Ramalho e Fernando Pimenta no K2 sénior masculino", conclui. O ouro de Pimenta e José Ramalho permitiu a Portugal encerrar a sua participação nesta competição no terceiro da classificação das medalhas.

A participação portuguesa teve como saldo final a conquista de três medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze.