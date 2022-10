Sporting domina nacionais de estrada com quatro vitórias coletivas em quatro provas

O Sporting venceu coletivamente as quatro categorias do campeonato nacional de estrada em atletismo. Rui Pinto e Solange Jesus venceram individualmente.

Na prova feminina, Solange Jesus, de 35 anos, do Feirense, sagrou-se, pela primeira vez, campeã absoluta, com 33,58 minutos.

Solange Jesus chegou à frente das sportinguistas Ana Mafalda Ferreira (34,03) e Catarina Ribeiro (34.30).

Este é o sexto título coletivo para as leoas.

Em juniores, Rita Figueiredo, da equipa de Alvalade, foi primeira classificada, com 35,46 minutos.

Já nos seniores masculinos, Rui Pinto foi o primeiro, com 29, 41 minutos, seguido de Bernardo Rocha (Salgueiros) e Lucas da Silva.

Nos juniores, o Sporting também venceu por equipas, com Duarte Santos (32,21) no segundo lugar e Lourenço Ferreira (32,26) no terceiro. O título sorriu a Ruben Pires da UDV.

As provas disputaram-se, este domingo, em Joane, Vila Nova de Famalicão.