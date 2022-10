Marco Cecchinato vence Lisboa Belém Open

O tenista italiano Marco Cecchinato bateu o francês Luca Van Assche e sagrou-se campeão do Lisboa Belém Open, torneio do circuito “challenger”, que terminou no Club Internacional Foot-ball (CIF), em Lisboa.

O quinto cabeça de série, semifinalista de Roland Garros em 2018, precisou de apenas dois 'sets' para levar de vencida o “qualifier” gaulês, por duplo 6-3, ao cabo de 1h25 de encontro e conquistar o seu sexto título “challenger”.

"Estou muito feliz por ter conquistado este título depois de tanto tempo. É muito importante, porque tem sido um ano duro, em que comecei com uma lesão e uma paragem de três meses. Joguei muitos encontros sem confiança, mas esta semana joguei muito bom ténis e não perdi nenhum 'set'. Estou feliz, porque senti-me bem em 'court' desde a primeira ronda", explicou Cecchinato, de 29 anos.

Depois de ter figurado no 16.º lugar no “ranking” ATP em 2019, Marco Cecchinato caiu na hierarquia para a 137.ª posição, procurando agora recuperar o seu melhor nível competitivo e o regresso à elite do ténis mundial.

"Quero voltar ao 'top 100' mundial e é essa a minha motivação", confessou o novo campeão do Lisboa Belém Open.