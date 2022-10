Djokovic volta aos triunfos em Israel

O tenista sérvio Novak Djokovic voltou aos títulos, no primeiro torneio que disputou após sagrar-se campeão em Wimbledon, ao bater na final de Telavive o croata Marin Cilic em dois “sets”.

O confronto direto entre os dois tenistas já pendia para o lado de Djokovic e, este domingo, o sétimo jogador mundial voltou a impor-se a Cilic, por 6-3 e 6-4, em 1h35, para somar a 19.ª vitória em 21 duelos com o croata.

Naquele que foi o seu primeiro torneio no circuito ATP desde que, em Wimbledon, no início de julho, conquistou o 21.º título do “Grand Slam”, o sérvio esteve imparável, sagrando-se campeão na cidade israelita sem ceder um único “set”.

Djoko, que falhou a “temporada” norte-americana, incluindo o Open dos Estados Unidos, por continuar a recusar vacinar-se contra a Covid-19, somou o terceiro título da temporada, depois das vitórias no Masters 1.000 de Roma e na relva do All England Club.

Atual sétimo classificado no “ranking” ATP, o recordista de semanas como número um mundial (373) celebrou o 89.º título da carreira, diante de um Cilic (16.º) que procurava o primeiro troféu da temporada.

O sérvio tinha voltado aos 'courts' na semana passada, na Laver Cup, na derrota da Europa sobre a seleção do resto do mundo.