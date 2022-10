Vitória Guimarães com vitória histórica no polo aquático

O Vitória de Guimarães venceu os bósnios do Banja Luca por 29-9, na terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de polo aquático, assegurando matematicamente um histórico apuramento para a segunda fase.

A equipa orientada por Victor Macedo não deu hipóteses ao adversário, vencendo por 8-0 logo no primeiro período, a que se seguiu um 9-3 que quase sentenciou o embate.

Na segunda metade, parciais de 5-3 e 7-3 confirmaram a superioridade dos vitorianos, com Tiago Teixeira, com 11 golos, a fazer mais do que toda a equipa bósnia.

O Vitória até entrou neste Grupo D, a decorrer em Tourcoing, a perder por 28-5 com a equipa anfitriã, mas venceu os dinamarqueses do Kastrup por 11-6, superiorizando-se à formação teoricamente mais forte, e este sábado garantiu a qualificação.

Os tricampeões nacionais em título conseguem, de resto, um inédito apuramento, algo que nenhuma equipa de Portugal tinha logrado na Champions da modalidade.

Já com passagem à fase seguinte assegurada, os minhotos fecham a “poule” no domingo, contra os gregos do Panionios.