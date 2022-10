Sérgio Maciel terminou em quinto na prova dos mundiais de maratonas

O canoísta Sérgio Maciel classificou-se em quinto lugar na prova de C1 dos mundiais de maratonas, que decorrem até domingo em Ponte de Lima.

Maciel começou por integrar um trio da frente em fuga, acabou por perder terreno para os rivais - que levariam ouro e prata - e integrou um outro trio mais atrasado, que também se desfez, ao longo dos 26,2 quilómetros, no Rio Lima.

O limiano terminou o seu desempenho a 6.01 minutos do espanhol Manuel Garrido, que ganhou em 2:04.52, impondo-se ao húngaro Marton Kover, segundo, por 10 segundos e ao compatriota Manuel Campos, terceiro, por 5.10, depois de um sprint que deixou o polaco Mateusz Borgiel, quarto, a dois segundos.

Sérgio Maciel foi bronze no Europeu da Dinamarca, em julho, num pódio que sucedeu a outros êxitos, como o ouro no mundial sub-23 de 2018, depois da prata no ano anterior, a mesma que também tinha conquistado em 2016, na altura enquanto júnior.

Em K1 feminino sénior, obrigadas aos mesmos 26,2 quilómetros, Mariana Morais foi 16.ª, a 16.10 minutos da campeã, a húngara Vanda Kiszli, ouro em 2:05.55 horas.

Ainda este sábado, destaque para a participação de Fernando Pimenta e José Ramalho em C1.

Portugal tem, para já, cinco medalhas nestes Mundiais, nomeadamente o ouro de Fernando Pimenta na “short race” e da júnior Beatriz Fernandes em C1 na distância longa, com a atleta limiana a ser igualmente bronze na “short race”, aberta a todos os escalões etários.

Também os juniores Ana Pereira e Joel Miranda, ambos em C1, conquistaram o bronze.

Os Mundiais de maratonas juntam em Ponte de Lima 890 canoístas, oriundos de 36 países.