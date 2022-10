Gonçalo Oliveira conquista Lisboa Belém Open em pares

O português Gonçalo Oliveira e o checo Zdenek Kolar venceram a final de pares do Lisboa Belém Open, torneio do ATP Challenger Tour em ténis, que decorre até domingo no Club Internacional Foot-ball (CIF).

Gonçalo e Zdenek, terceiros cabeças de série, superaram os ucranianos Vladyslav Manafov e Oleg Prihodk, segundos, em dois “sets”, pelos parciais de 6-1 e 7-6 (7-4), num embate que durou 1h13.

O tenista português, de 27 anos, repetiu o sucesso de 2020, ano em que ganhou a final de pares ao lado do dominicano Roberto Cid Subervi, sendo que disputou hoje a sua 31.ª final na variante no ATP Challenger Tour.