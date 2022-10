O Benfica empresta Pol Manrubia aos espanhóis do HC Liceo.

O hoquista, de 22 anos, é cedido até ao final da época.

Os encarnados têm excesso de estrangeiros no plantel sénior.

Só cinco podem ser inscritos em cada partida, mas a equipa de Nuno Resende conta com Roberto Di Benedetto, Edu Lamas, Nil Roca, Pablo Alvarez, Lucas Ordonez e Carlos Nicolia (que volta a contar como estrangeiro quando vier do próximo Mundial da Argentina).