Fernando Pimenta campeão mundial de maratona

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se campeão mundial de maratona em “short race”, em Ponte de Lima.

O atleta do Benfica completou os 3,4 quilómetros da prova em 12.49,12 minutos.

Nos outros lugares do pódio ficaram o dinamarquês Mads Pedersen (12.49, 77) e o espanhol Ivan Alonso (13.08,60).

Outro português, José Ramalho, que defendia o título, terminou no oitavo lugar, com 13.20,99 minutos.

Pimenta e Ramalho vão participar em mais duas provas nestes Mundiais de Ponte de Lima. Na prova longa, de 30 quilómetros, o K1, no sábado, e no K2 (juntos) no domingo.

Já a canoísta portuguesa Beatriz Fernandes conquistou a medalha de bronze na prova C1 "short race" sénior, horas depois de ter sido campeã do mundo júnior na prova longa.