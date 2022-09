Benfica já tem grupo para o Mundial de Clubes de andebol

O Benfica vai defrontar o Al Ahly, do Egipto, e o Mudhar, da Arábia Saudita, no grupo B do Mundial de Clubes de andebol.

Os encarnados participam no evento depois de terem recebido um dos “wildcards” da prova por terem vencido a Liga Europeia na época passada.

Se vencer o grupo, a equipa da Luz poderá voltar a cruzar-se com os alemães do Magdeburgo, que derrotaram precisamente na final da Liga Europeia e que é o atual campeão do mundo de clubes.

A prova disputa-se entre 18 e 23 de outubro na Arábia Saudita.

Sorteio:

Grupo A: Magdeburgo, Sydney Uni, Khaleej;

Grupo B: Al Ahly, Mudhar, Benfica;

Grupo C: Handebol Taubaté, Al-Kuwait, Kielce;

Grupo D: Barcelona, Club Ministros, Esperance de Tunis.