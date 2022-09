Gastão Elias eliminado do Lisboa Belém Open

O tenista português Gastão Elias foi eliminado na segunda ronda do “challenger” Lisboa Belém Open, que decorre até domingo no Club Internacional Foot-ball (CIF), e deixou o quadro de singulares sem representantes nacionais.

Depois de ultrapassar na terça-feira a eliminatória inaugural, o tenista da Lourinhã, número 209 no “ranking” ATP, voltou ao “court” para defrontar o jovem francês Luca Van Assche (289.º ATP), de 18 anos, que ganhou em dois sets, por 6-3 e 6-2.

Graças ao triunfo ante Elias, o “qualifier” gaulês vai medir forças nos quartos de final do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour com o compatriota Alexander Muller, sétimo cabeça de série, que eliminou o croata Duje Ajdukovic (320.º), com os parciais de 6-1 e 6-3.

Na competição de pares, Pedro Araújo e Duarte Vale superaram os australianos Akira Santillan e Brandon Walkin, por duplo 7-5, enquanto Gonçalo Oliveira, ao lado do checo Zdenek Kolar, derrotou os “alternates” Jaroslav Pospisil e Vit Kopriva, por 6-3 e 7-6 (7-4).

Já Gonçalo Falcão e Pedro Sousa, foram afastados pelo indiano Jeevan Nedunchezhiyan e o indonésio Christopher Rungkat, por 7-5 e 6-0, ao passo que Fábio Coelho e Jaime Faria foram arredados dos quartos de final pelo francês Manuel Guinard e o venezuelano Luís David Martinez, por duplo 6-2.