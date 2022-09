O campeão do mundo de jetski, na categoria GP2, é português. Trata-se de Gonçalo Rodrigues, que também foi vice-campeão em GP3.

Gonçalo Rodrigues subiu ao lugar mais alto do pódio no passado fim de semana, na Sardenha, em Itália. É o segundo título mundial do açoriano, que em 2019 foi campeão em GP3 (e foi prata em 2021).

O atleta português também soma três medalhas de ouro em Europeus e 12 nos campeonatos nacionais.