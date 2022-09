Basquetebol. "Benfica vai jogar num patamar que não estamos habituados"

Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, não esconde a satisfação pelo histórico apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"É evidente que é um marco histórico, porque o Benfica vai jogar num patamar que não estamos habituados, um patamar mais elevado que a EuroCup. Vai ser em primeiro lugar importante para o clube, porque vai trazer mais adeptos para acompanhar o basquetebol, porque vão ser espetáculos diferentes. E depois é importantíssimo para a modalidade em Portugal, porque vai dar oportunidade às pessoas que gostam de basket de assistirem a jogos de grande nível", considera.



Na fase de grupos, o Benfica terá pela frente BAXI Manresa (Espanha), Limoges (França) e VEF Riga (Letónia). O primeiro jogo das águias será a 4 de outubro, na Letónia. O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol analisa os adversários do Benfica na próxima fase da competição.



"A série do Benfica tem nomes sonantes, quer a equipa de Riga, quer o Manresa, e em particular o clube Limoges que é um dos melhores clubes da Europa. Mas é um salto que damos, que era uma ambição do basquetebol em Portugal de termos alguém na Liga dos Campeões, e o Benfica conseguiu, e por isso os meus parabéns", conclui.

O Benfica venceu o Bamberg, por 87-73, e chegou pela primeira vez na fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol.

A equipa da Luz passou três eliminatórias para chegar a esta fase histórica da competição eliminando o Golden Eagle Ylli, o Keravnos e agora os alemães do Bamberg.