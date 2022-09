Resto do Mundo conquista Laver Cup pela primeira vez

A equipa do Resto do Mundo conquistou pela primeira vez a Laver Cup em ténis, num triunfo assegurado pelo norte-americano Frances Tiafoe, após reviravolta frente ao grego Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas, sexto do “ranking” mundial, venceu o primeiro “set”, por 6-1, mas Tiafoe recuperou no segundo, forçando o “tie-break” e salvando quatro “match points”, para vencer por 7-6 (13-11) e se impor no desempate, por 10-8.

O triunfo de Tiafoe, 19.º do mundo, selou o primeiro desaire da Europa em cinco edições da Laver Cup, dando a primeira vitória ao capitão John McEnroe, frente ao europeu Björn Borg, por 13-8, após quatro derrotas.

A equipa mundial chegou a este encontro em vantagem (10-8), graças à vitória do canadiano Félix Auger-Aliassime frente ao sérvio Novak Djokovic, por 6-3 e 7-6 (7-3).