Remco Evenepoel ataca para o ouro nos Mundiais de ciclismo

O belga Remco Evenepoel venceu este domingo o ouro nos Mundiais de ciclismo, em Wollongong, na Austrália, com uma vitória a solo.

O ciclista da Quickstep atacou a 25 quilómetros da meta e chegou com mais de dois minutos de vantagem sobre o pelotão. Em segundo lugar, no sprint, chegou o francês Christophe Laporte, que ficou com a prata, seguido do australiano Michael Mathews, com o bronze.

O melhor português foi Nelson Oliveira, na posição 44. João Almeida ficou no sexagésimo posto.

Evenepoel, que este ano venceu a Volta ao Algarve - uma das 15 vitórias da época-, é apenas o quarto corredor na história do ciclismo a conquistar o título mundial, uma grande volta (Volta a Espanha) e um monumento (Liège-Bastogne-Liège) no mesmo ano.

É também o primeiro belga campeão do mundo desde Philippe Gilbert em 2012.