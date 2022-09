Mundial de ciclismo. Van der Poel detido por agressões a crianças

O holandês Mathieu van der Poel, um dos favoritos a vencer a prova principal dos Mundiais de ciclismo, foi detido na madrugada antes do evento por ter alegadamente agredido duas crianças à porta do quarto de hotel onde estava hospedado.

O ciclista ainda começou a corrida deste domingo, em Wollongong na Austrália, mas acabou por desistir após menos de uma hora do início da prova, quando ainda só estavam decorridos 30 dos perto de 270 quilómetros da competição.

Segundo o jornal belga "Sporza", Van der Poel terá sido incomodado por duas adolescentes, de 13 e 14 anos, que tocavam repetidamente à porta do quarto de hotel onde estava, em Brighton-Le-Sands, Sydney. O holandês respondeu com agressões e acabou detido e levado para uma esquadra, onde acabou por estar cerca de duas horas a prestar declarações, chegando ao hotel apenas por volta das quatro horas da madrugada, na véspera da corrida mais importante do ano.

"Mathieu van der Poel envolveu-se numa disputa verbal com dois adolescentes de 13 e 14 anos. Van der Poel empurrou as duas meninas. Uma delas acabou por cair no chão e a outra foi empurrada contra a parede e acabou por fazer uma pequena lesão no cotovelo", indica o comunicado da polícia australiana.

O ciclista da Alpecin-Fenix será agora presente a tribunal na terça-feira e poderá ficar retido na Austrália durante um mês, terminando a sua temporada desportiva de 2022.

A prova em Wollongong acabou por ser vencida pelo belga Remco Evenepoel, com mais de dois minutos de distância para o pelotão. O melhor holandês na prova foi Bauke Mollema, acabando em 25.º.