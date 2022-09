O Sporting conquistou a Supertaça de futsal depois de derrotar o Benfica nas grandes penalidades.

No final do tempo regulamentar, em Matosinhos, as duas equipas empataram 3-3 e no final do prolongamento empatavam a quatro bolas.

A Supertaça decidiu-se nos penáltis e aí o guarda-redes Bernardo Paçó foi decisivo.

Esta é a 11ª Supertaça para os leões.

Sporting 4-4 ap (3-1 gp) Benfica

Intervalo: 0-0

Tempo Regulamentar 3-3

1-0 João Matos

1-1 Diego Nunes

2-1 Erich Mendonça

3-1 Esteban Guerrero

3-2 Rocha

3-3 Arthur

4-3 Sokolov

4-4 Chishkala

Grandes Penalidades



Rocha atira ao poste

1-0 Cavinato

1-1 Bruno Coelho

2-1 Pany Varela

Arthur, defende Bernardo Paçó

3-1 Erich

Diego Nunes, defende Bernardo Paçó