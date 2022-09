Eliud Kipchoge volta a bater o recorde do mundo na maratona

O queniano Eliud Kipchoge voltou a bater este domingo o recorde do mundo na maratona, ao fazer o percurso de Berlim em 2h01m09s, tirando meio minuto ao antigo recorde.

O campeão olímpico de 2016 e 2020, considerado o melhor maratonista da história, chegou à capital alemã com a ambição de vencer a Maratona de Berlim pela quarta vez e ser novamente recordista mundial, superando a própria marca de 2h01m39s, conquistada em 2018.

Na prova estiveram inscritos mais de 45 mil atletas de 157 países diferentes, com Kipchoge a chegar à frente do também queniano Mark Korir, que chegou mais de cinco minutos depois, e do eritreio Tadu Abate.

Nas mulheres, a vencedora foi a eritreia Tigist Assefa, com o tempo de 2h15m37s.

Kipchoge, que vai fazer 38 anos em novembro, tem agora os olhos apontados a 2024 e a uma terceira medalha de ouro olímpica. O queniano, que falhou os campeonatos mundiais em julho, tinha participado pela última vez numa maratona em março, onde quebrou o recorde da Maratona de Tóquio, com um tempo de 2h02m40s, o quarto melhor tempo da distância na história.