Mundiais de Ciclismo. Van Vleuten vence ouro com fratura no cotovelo

A holandesa Annemiek van Vleuten sagrou-se este sábado campeã do mundo, ao vencer a prova feminina de elites no evento que decorre em Wollongong, na Austrália.

Depois de vencer Giro, Tour e Vuelta neste ano de 2022, a ciclista da Movistar partia como grande favorita para o dia de hoje, até que na quarta-feira, durante a prova de contrarrelógio mista dos Mundiais de ciclismo, van Vleuten perdeu o controlo da sua bicicleta à partida e sofreu uma queda, escapando a um atropelamento mas ficando com uma fratura do cotovelo direito no processo.

A luz verde para a ciclista de 39 anos participar na prova deste sábado só chegou ontem, com médicos da federação holandesa a avisarem que a sua presença estaria dependente do desconforto sentido.

Na estrada, a holandesa atacou quando restavam 600 metros na prova para uma improvável vitória no evento com 164.3 quilómetros.

No sprint final, a belga Lotte Kopecky não conseguiu fazer melhor que um segundo lugar, com a italiana Silvia Persico a ficar com a medalha de bronze.

Van Vleuten repete assim o título conquistado em 2019, depois de no ano passado ter vencido a prova de contrarrelógio nos Jogos Olímpicos de Tóquio.