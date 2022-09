Miguel Oliveira qualificou-se em oitavo para o GP do Japão de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se este sábado na oitava posição para o Grande Prémio do Japão de MotoGP, 16.ª de 20 provas da temporada, apesar de uma queda sofrida nos minutos finais.

O francês Johann Zarco (Ducati) foi o segundo, a 0,208 segundos, com o sul-africano Brad Binder (KTM) em terceiro, a 0,323 segundos.

Miguel Oliveira sai, assim, da terceira linha da grelha de partida, depois de ter sofrido uma queda quando faltavam apenas três minutos para o final de uma sessão que ficou marcada pela chuva, que provocou um atraso superior a uma hora e já tinha obrigado ao cancelamento da terceira sessão de treinos livres, durante a madrugada.

A queda do piloto português aconteceu no terceiro setor da pista, numa altura em que vinha a melhorar os seus tempos.

Quando os 15 minutos desta segunda fase da qualificação (Q2) se esgotaram, Oliveira era quarto classificado.

Contudo, vários pilotos vinham ainda a meio da última volta lançada e o piloto de Almada acabou superado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati), por Brad Binder e pelos espanhóis da Aprilia Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

A pole position acabou por ser conquistada por Marc Márquez 1071 dias depois de ter sido o mais rápido em qualificação numa prova do Mundial de MotoGP, precisamente no GP do Japão mas de 2019.

“Estou muito feliz pela pole. Esta manhã senti-me muito forte com a pista molhada e decidi tentar. É muito importante para nós e para o futuro. Amanhã, com o piso seco, será uma história diferente”, frisou o piloto espanhol, que já foi oito vezes campeão do mundo.