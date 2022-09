Federer diz adeus ao ténis com derrota ao lado do maior rival

"Vamos ultrapassar isto de alguma maneira, não vamos? Foi um dia fantástico, estou feliz e não triste. Sabe muito bem estar aqui. O jogo foi muito bom, jogar com o Rafa e ter todas lendas aqui comigo foi especial. Não me quis sentir sozinho neste momento, foi um prazer. Soube a uma celebração, era o que queria. Muito obrigado a todos. Foi uma incrível jornada, faria tudo novamente", disse após o jogo, tendo de interromper várias vezes devido às lágrimas.

Depois do fim da partida, Federer não resistiu à emoção do momento. Acompanhado pela restante equipa europeia, com figuras como Nadal, Andy Murray e Djokovic, a maioria dos rivais também não contiveram as lágrimas.

A partida começou atrasada devido ao jogo entre Andy Murray e De Minaur, mas ninguém saiu do seu lugar, ninguém perdeu a despedida de um dos melhores de sempre do ténis mundial.

Roger Federer despediu-se do ténis com uma derrota na Laver Cup, em Londres, num jogo de pares ao lado do maior rival, Rafael Nadal.

Federer despede-se do ténis com 20 Grand Slams no currículo: conquistou oito vezes Wimbledon, seis vezes o Open da Austrália, cinco vezes US Open e uma vez o Roland Garros.

Em 1527 jogos profissionais, venceu 1251, esteve 310 semanas na liderança do "ranking" ATP e levantou um total de 103 títulos na carreira.

As lesões marcaram os últimos três anos da carreira e Federer já nem tinha participado em nenhum Grand Slam esta época.

É o primeiro do chamado "Big Three" a retirar-se, também o mais velho. Nadal, de 36 anos, e Djokovic, de 35, ainda vão continuar durante mais algum tempo, mas a despedida de Federer representa também o início do fim de uma era no ténis, em que os três dominaram durante praticamente duas décadas.