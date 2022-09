Prata de António Morgado "foi um grande momento do ciclismo português”

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, elogia António Morgado pela conquista da medalha de prata na prova de estrada em juniores, nos Mundiais de Ciclismo que estão a decorrer em Wollongong, na Austrália.



Em declarações a Bola Branca, Delmino Pereira afirma que “foi um grande momento do ciclismo português, com uma prestação de ouro que valeu uma medalha de prata. O António é um dos melhores juniores do mundo, tem feito um percurso extraordinário", começa por dizer.

"É um produto de uma comunidade que se dedica à formação de ciclistas, e que é também premiada com este resultado”, refere o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, que acompanha as provas ao vivo.

Depois do feito de António Morgado as atenções viram-se para a prova de estrada de Elites, marcada para o dia 25 de setembro, com a participação de quatro corredores portugueses, João Almeida, Nélson Oliveira, Ivo e Rui Oliveira.

“Temos um lote de corredores com qualidade e experiência, estão habituados a este nível competitivo, é o que fazem durante todo o ano. Temos um corredor excecional que é o João Almeida, o Nélson Oliveira também está muito bem, como se viu na prova de contra-relógio. Temos boas perspetivas, mas o percurso é muito exigente e a concorrência tem muita qualidade”, afirma Delmino Pereira.

O português António Morgado foi segundo classificado no Campeonato Mundial de juniores de ciclismo. O ciclista perdeu ao sprint para o alemão Emil Herzog depois de ter feito vários ataques durante a prova de fundo e de ter conseguido isolar-se a poucos quilómetros da meta.

É a primeira medalha para Portugal nos Mundiais, que decorrem na Austrália. É também a primeira medalha de sempre nesta categoria de juniores.