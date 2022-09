Boston Celtics suspendem treinador para toda a época

Os Boston Celtics suspenderam o treinador Ime Udoka por toda a temporada, devido ao envolvimento do técnico com uma funcionária do clube.

No comunicado publicado na quinta-feira à noite, os Celtics justificam que Udoka violou o regulamento interno da equipa, sem detalhar os motivos. A notícia da "relação imprópria consensual" foi avançada pela televisão ESPN e foi a partir desse momento que se desencadeou o processo que culmina com a suspensão do treinador.

Numa declaração publicada pela ESPN, Udoka pede desculpa a "jogadores, adeptos, a toda a organização dos Celtics e à minha família, por os ter desiludido"

"Lamento ter colocado a equipa nesta situação tão difícil e aceito a decisão tomada. Por respeito por todos os envolvidos, não farei mais comentários", escreve o treinador que na época passada levou os Celtics à final da NBA, depois de ter conquistado o título da Conferência Este.

Um dos seus assistentes, Joe Mazzulla, será o treinador interino da equipa que inicia os trabalhos de pré-temporada na próxima semana. Udoka está suspenso para toda a época e os Celtics anunciam que mais tarde tomarão uma decisão sobre o seu futuro.