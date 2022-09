António Morgado, medalha de prata no Mundial de juniores de ciclismo

O português António Morgado é segundo classificado no Campeonato Mundial de juniores de ciclismo.

Morgado perdeu ao sprint para o alemão Emil Herzog depois de ter feito vários ataques durante a prova de fundo e de ter conseguido isolar-se a poucos quilómetros da meta.

No último lugar do pódio ficou o belga Vlan van Mechelen.

Herzog, que era o principal favorito à partida, ganhou com 3h.11.07, o mesmo tempo do ciclista luso. Mechelen chegou a 55 segundos do duo da frente.

É a primeira medalha para Portugal nos Mundiais, que decorrem na Austrália. É também a primeira medalha de sempre nesta categoria de juniores.