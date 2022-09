Nuno Borges eliminado no Braga Open

Nuno Borges perdeu, esta quinta-feira, com o brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida, na 2.ª ronda do Braga Open. O tenista português, número 94 do mundo e primeiro cabeça de série do torneio, foi derrotado em dois sets (6-2 e 6-4), pelo 216 do "ranking".

Borges era a última esperança portuguesa, depois da derrota de João Domingues. O quadro de singulares fica sem tenistas nacionais. Nos quartos de final, Pucinelli de Almeida vai defrontar o espanhol Pablo Llamas Ruiz, que afastou João Domingues.

Em pares, Portugal continua representado pela dupla Henrique Rocha e Daniel, Rodrigues, que esta terça-feira garantiram apuramento para as meias-finais, ao derrotar o alemão Jeremy Jahn e o italiano Gian Marco Moroni.

João Domingues e Gonçalo Falcão também ainda estão em prova. Jogam com a dupla favorita à vitória formada pelo indiano Jeevan Nedunchezhiyan e o indonésio Christopher Rungkat.