João Domingues cai na 2.ª ronda do Braga Open

João Domingues perdeu com Pablo Llamas Ruiz na 2.ª ronda do Braga Open e resume a participação portuguesa no quadro de singulares a Nuno Borges, número dois nacional e primeiro cabeça de série do Challenger minhoto.

Depois de ter eliminado o checo Vit Kopriva (154), Domingues, 274 do "ranking" mundial, perdeu com o "qualifier" Llamas Ruiz (511). O espanhol venceu em dois sets, pelos parciais de 7-6 e 6-0.

Nos quartos de final irá defrontar o vencedor do encontro entre Nuno Borges e o brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida.

No torneio de pares, a dupla formada por Fábio Coelho e Jaime Faria também foi eliminada, esta quinta-feira, na 2.ª ronda. O espanhol Carlos Taberner e o cazque Timofey Skatov venceram a dupla portuguesa, por 6-3 e 7-6.