Portugal vence Itália e está nos quartos do Euro de sub-17

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 venceu a Itália por 2-0 e conquistou o primeiro lugar do grupo B do Europeu do escalão, qualificando-se para os quartos de final.

A grande figura do jogo foi o guarda-redes italiano Marco Mugnani, que evitou uma derrota mais pesada para a formação transalpina, com várias defesas decisivas, o que não impediu a seleção lusa de vencer, com golos de Martim Costa, de grande penalidade, e de Rodrigo Preciso, aos 8 e 9 minutos, respetivamente.

Com este triunfo, Portugal somou três vitórias em três jogos, conquistando o grupo B, com nove pontos, seguido de Itália, com seis, Alemanha, com três, e Andorra, com zero, apurando-se para os quartos de final.

A próxima partida, contra a Suíça, última classificada do grupo A, está marcada na quinta-feira, a partir das 18h00.