Para jogar com Medvedev, João Sousa tem de derrotar Wawrinka

João Sousa joga esta quarta-feira com Stan Wawrinka no Moselle Open, em Metz, e, se vencer o suíço defronta Daniil Medvedev na 2.ª ronda do torneio francês.

É um programa de luxo para o número um nacional, mas recheado de dificuldades. Wawrinka, de 37 anos, está no ocaso da carreira, tem sido muito limitado por vários problemas físicos - desistiu na 1.ª ronda do US Open - mas acaba de passar duas rondas de qualificação em Metz.

A organização do torneio ofereceu um "wild card" ao antigo número do mundo, vencedor de três torneios do Grand Slam, mas para o "qualifying". A antiga estrela do circuito mundial, atualmente no lugar 284, aceitou e eliminou o sérvio Laslo Djere (67) e o húngaro Zsombor Piros (160) para marcar encontro com João Sousa.

O português, 55 do "ranking" mundial, testará o ténis de Wawrinka, com olhos numa 2.ª ronda em que o vencedor do encontro terá pela frente Daniil Medvedev. O número quatro do mundo, que perdeu há poucas semanas a liderança da classificação ATP, teve apuramento direto para a 2.ª ronda.

O encontro entre Sousa e Wawrinka está marcado para o início da tarde.