Andebol. Nova derrota do FC Porto na Champions

Continua a crise de resultados do FC Porto no andebol, Quarto jogo oficial da temporada, quarta derrota, a segunda na Liga dos Campeões.

Os dragões perderam, em casa, 28-35 contra os húngaros do Veszprém. Ao intervalo, o resultado era 12-16.

O melhor marcador da equipa da casa foi Jack Thurin, com 6 golos, enquanto o melhor marcador do encontro foi Petar Nenadic, com 8 golos.

A juntar às duas derrotas na Champions, mais duas derrotas a nível interno: para a Supertaça, contra o Benfica, e para o campeonato, contra o Águas Santas.