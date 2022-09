Juniores no “top 20” do contrarrelógio no Mundial

Os juniores Gonçalo Tavares e António Morgado terminaram no top 20 a prova de contrarrelógio do Mundial de ciclismo, que estão a decorrer na Austrália.

Gonçalo Tavares terminou com o 19.º tempo (37.22,09 minutos), a 2,22 minutos do vencedor, o britânico Joshua Tarling. Já António Morgado fez 37.24,56 minutos, no 20.º lugar.

“Sabemos que o contrarrelógio não é ainda o forte do António e do Gonçalo, que terão de trabalhar esta especialidade. Em percursos mais duros conseguem defender-se melhor. Mas em percursos como estes, em que a cadência é um fator preponderante, acabam por ceder mais tempo para os primeiros. O vento foi outro elemento determinante, porque foi crescendo de intensidade”, refere o selecionador José Poeira, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Os juniores voltam a competir na quinta-feira, na prova de fundo com António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares, José Bicho e Tiago Nunes.