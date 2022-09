O Benfica mantém aposta nas modalidades e renova contrato com Ivo Casas, do voleibol, e Bélone Moreira, do andebol.

Ivo Casas é tricampeão nacional e está no clube encarnado desde 2014.

Já Bélone Moreira, lateral direito, está na Luz desde 2015.

Contratos assinados até 2025.