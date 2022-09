Sousa e Cabral em Metz, em semana de Braga Open

O ténis nacional está centrado, esta semana, no Braga Open, do circuito Challenger, em que o cabeça de série número um é Nuno Borges, atualmente na posição 94 do "ranking" mundial. O maiato joga a 1.ª ronda do torneio minhoto, que decorrre até dia 25 de setembro, com o italiano Gian Marco Moroni (329).

Borges estará acompanhado no quadro principal por mais seis portugueses: Gastão Elias, Frederico Ferreira Silva, João Domingues, Gonçalo Oliveira, Duarte Vale e Pedro Araújo. Em pares haverá sete jogadores portugueses em ação. João Domingues faz dupla com Gonçalo Falcão; Henrique Rocha joga com Daniel Rodrigues; Fábio Coelho com Jaime Faria; Gonçalo Oliveira forma dupla com o croata Duje Ajdukovic.

Destaque para a presença em Braga do francês Benoit Paire, antigo número 18 do "ranking", atualmente na posição 168.

O torneio português não contará, no entanto, com os melhores tenistas nacionais nas classificações mundiais de singulares e pares. João Sousa, número 55 do mundo, está no quadro principal de singulares do ATP 250 de Metz, em França, que também já decorre e termina no dia 25.. O tenista vimaranense defrontarará um adversário vindo do "qualifying" na 1.ª ronda. Se vencer, encontra o russo Daniil Medvedev, quarto do "ranking" e antigo número um do mundo, na 2.ª ronda.

Francisco Cabral, melhor tenista português na variante de pares (45), faz dupla com o britânico Jamie Murray, antigo número um do mundo em pares, atualmente na posição 32, no quadro principal em Metz. Na ronda inaugural, a dupla luso-britânica joga com o polaco Jan Zielinski (38) e o monegasco Hugo Nys (46).