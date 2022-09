"Ranking" de ténis feminino sem mudanças no topo

Iga Swiatek continua na frente do "ranking" WTA, a grande distância das rivais. A tenista polaca, vencedor do Open dos Estados Unidos, mantém a liderança, com a tunisina Ons Jabeur no segundo posto e a estónia Anett Kontaveit em terceiro. Esta semana não há qualquer alteração no "top-10" da classificação.

Entre as portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a melhor classificada. A tenista, de 22 anos, está na posição 302, com descida de sete lugares nesta atualização. A irmã mais nova, Matilde, de 18 anos, é a número dois nacional, no lugar 750. Inês Murta é a número 786 do mundo.