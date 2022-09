Nuno Borges atinge máximo da carreira na variante de pares

Nuno Borges atingiu a melhor posição da carreira no "ranking" mundial de pares. O tenista, de 25 anos, subiu um lugar e é agora o número 69 da classificação.

O seu habitual companheiro, Francisco Cabral, continua a ser o melhor português em duplas, no lugar 45. O terceiro melhor tenista português é João Sousa, na posição 139.

Depois de uma semana de Taça Davis são poucas as alterações na classificação, com o britânico Joe Salisbury a número um e o norte-americano Rajeev Ram, na segunda posição. Outro britânico, Neal Skupski, está no terceiro posto.