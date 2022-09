João Sousa sobe um lugar no "ranking" mundial de ténis

João Sousa subiu uma posição no "ranking" mundial de ténis masculino, na atualização desta semana, e é agora o número 55 da classificação. Esta atualização não tem alteração significativas na ordem da semana anterior, uma vez que a semana foi de Taça Davis. A propósito, João Sousa foi um dos jogadores em evidência na seleção portuguesa que derrotou o Brasil, em Viana do Castelo, e garantiu apuramento para a ronda de acesso à fase final da competição.

O segundo melhor português no "ranking" ATP, Nuno Borges, desceu um lugar para a posição 94. O terceiro melhor tenista nacional é Gastão Elias, no lugar 205. Nota para Duarte Vale, que atingiu a sua melhor classificação de sempre, número 510, com uma subida de 47 lugares.

Na frente nada de novo, sem mudanças no "top-10", com Carlos Alcaraz na liderança, Casper Ruud no segundo posto e Rafael Nadal na terceira posição.