Nelson Oliveira em oitavo no contrarrelógio dos Mundiais

O ciclista português Nelson Oliveira terminou o contrarrelógio dos Mundiais de ciclismo no oitavo lugar, na madrugada deste domingo.

O corredor da Movistar terminou o percurso de 34,2 quilómetros, em Wollongong, na Austrália, em mais 59 segundos do que o novo campeão do mundo, o norueguês Tobias Foss. Apesar de não estar entre os grandes candidatos à vitória, à partida, o ciclista da Jumbo-Visma foi o mais rápido de todos, com o tempo de 40m02s.

Em segundo lugar ficou o suíço Stefan Kung (Groupama-FDJ), com mais três segundos que Foss. O belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), um dos candidatos ao ouro, completou o pódio.

João Almeida não partiu para o contrarrelógio, por motivos de doença. Resta saber se estará apto para alinhar na prova de fundo, no próximo domingo, à 1h15, em que será o chefe de fila da seleção portuguesa.