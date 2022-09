Ténis. João Sousa vence e Portugal derrota Brasil

O tenista João Sousa, n.º 56 do mundo, derrotou o brasileiro Thiago Monteiro, 65.º do "ranking" ATP, e garantiu a terceira vitória de Portugal na Taça Davis.

No jogo decisivo, João Sousa ganhou por 6-3 e 6-1, após 1h28 do jogo disputado em Viana do Castelo.

A equipa das quinas avança para o "play-off" de apuramento para as Finais da Taça Davis.

Graças ao triunfo de Sousa, responsável também pelo primeiro ponto do 3-1 frente ao Brasil, Portugal garantiu o acesso à fase de qualificação para as Finais da Taça Davis da próxima temporada, na qual vai lutar pela presença entre a elite da principal competição por seleções do ténis.