Benfica ganha Supertaça

O Benfica venceu o GDESSA, por 78-47, e conquistou a Supertaça de basquetebol feminino.

As encarnadas, campeãs nacionais em título, dominaram o encontro e só no último período as jogadoras do Barreiro se superiorizaram (15-19) no encontro disputado em Torres Novas.

A equipa da Luz vencia ao intervalo por 37-16.

Joana Soeiro, capitã das encarnadas, foi considerada a MVP da partida: 9 pontos, 6 ressaltos e 4 assistências).

Esta é a segunda Supertaça para o Benfica. O CAB Madeira tem sete.