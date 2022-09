O Sporting oficializou a contratação de Josué López para a equipa de voleibol.

O internacional mexicano, zona 4, chega do Tigres para a primeira missão na Europa.

“Penso que posso trazer muito à equipa, principalmente no ataque e nos bloqueios. Também sou bom no serviço, posso ajudar a equipa com muitas coisas rumo às conquistas”, referiu o jovem de 20 anos.