Thymen Arensman reforça INEOS nas próximas duas temporadas

O ciclista neerlandês Thymen Arensman, sexto classificado na Volta a Espanha de 2022, pela equipa DSM, é o mais recente reforço da INEOS, para as próximas duas temporadas.

“Decidi juntar-me à INEOS porque é a equipa mais interessante para a minha projeção. É a concretização de um sonho, porque quando era mais jovem ficava sempre muito impressionado a ver a equipa ir para a frente nas corridas”, disse Thymen Arensman.

Depois da vitória no contrarrelógio no início desta temporada na Volta à Polónia, que terminou na segunda posição, Thymen Arensman, de 22 anos, deu um passo na carreira ao vencer a etapa rainha da Vuelta no topo da Serra Nevada.

“Sinto que ainda posso progredir no contrarrelógio e na montanha, e não há lugar melhor para melhorar essas capacidades do que nesta equipa”, afirmou Arensman, que se considera “um ciclista de esforços longos e de alta potência”.

Arensman, que terminou em terceiro o Paris-Roubaix de sub-23, espera tornar-se “um ciclista mais versátil e melhorar os pontos fortes” e admitiu que não é um ciclista “explosivo ou contundente”, mas que está a melhorar nesses aspetos.