Futsal. Portugal na finalíssima

A Seleção portuguesa de futsal venceu o Paraguai, por 2-1, e está na final da Finalíssima, o torneio que junta as duas melhores equipas europeias com as duas melhores da América do Sul.

O jogo da equipa das quinas não foi fácil.

Foram os paraguaios que marcaram primeiro, por Ozuna, aos 18 minutos.

No entanto, os comandados de Jorge Braz deram a volta ao marcador, graças a tentos de Pany Varela e Erick.

A final do evento está marcada para domingo, às 20h45. Portugal vai defrontar o vencedor do Espanha-Argentina.