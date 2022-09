Alcaraz para Federer. “Ainda quero jogar contigo”

“Vamos ter muito mais momentos para partilhar no futuro, ainda temos muito para fazer juntos. Vemo-nos em Londres na LaverCup”, finalizou, no Twitter.

Roger Federer anunciou, esta quinta-feira, que vai deixar o ténis depois da Laver Cup, que se realiza na próxima semana, em Londres.

O tenista suíço de 41 anos, que já estava sem posição no "ranking", conta com 20 vitórias em Grand Slams. Federer venceu oito vezes Wimbledon, seis vezes o Open da Austrália, cinco vezes o US Open e uma vez Roland Garros. Federer disputou 31 finais, com 20 vitórias.

[atualizado às 17h26]