Nuno Borges pela primeira vez no "top-100" do ténis mundial

Nuno Borges está pela primeira vez na carreira no "top-100" do "ranking" mundial de ténis masculino. O tenista português, de 25 anos, subiu ao lugar 93 da classificação, a melhor de sempre do maiato, depois da participação no Open dos Estados Unidos, em que passou a qualificação e chegou à 2.ª ronda do quadro principal.

No site da ATP está disponível o "ranking" em direto, falta a atualização definitiva, mas é já certo que Portugal passará a contar com dois tenistas no "top-100".

João Sousa tem subida prevista para o lugar 55 e é o melhor atleta nacional. O terceiro melhor português é Gastão Elias, na posição 203.