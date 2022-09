Francisco Cabral atinge melhor "ranking" da carreira

Francisco Cabral subiu ao lugar 45 do "ranking" mundial de pares e atinge, assim, a sua melhor classificação de sempre. Depois da participação no Open dos Estados Unidos, em que, ao lado de Nuno Borges, alcançou a 2-ª ronda, Cabral ganha duas posições e está no 45.º lugar.

A prestação no torneio norte-americano também permitiu a Nuno Borges atingir o melhor "ranking" da carreira. O maiato, que em singulares entra, pela primeira vez, no "top-100" (93), sobe 11 lugares e é o número 70 da classificação de duplas.

João Sousa é o terceiro melhor português e esta semana regista um subida significativa de 159 lugares. Ao lado do brasileiro Marcelo Demoliner, Sousa chegou aos quartos de final do US Open. O vimaranense está agora no 137.º posto.

Na liderança permanece o britânico Joe Salisbury, com o norte-americano Rajeev Ram no segundo posto e outro britânico, Neal Skupski no terceiro lugar.

Salisbury e Ram venceram o Open dos Estados Unidos, ao bater na final Skuspki e o neerlandês Wesley Koolhof, que mantém o quarto posto no "ranking" mundial.