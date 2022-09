Europeu de "cross country" olímpico em Melgaço em 2025

O Campeonato da Europa de "cross country" olímpico de 2025 vai realizar-se em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, deu conta a Associação de Ciclismo do Minho, esta segunda-feira.

A competição vai decorrer no Centro de Estágios de Melgaço, que conta com uma pista permanente para esta vertente do BTT, instalação que já recebeu várias provas deste âmbito nos últimos anos. A escolha de Melgaço pela União Europeia de Ciclismo segue-se à candidatura por parte da autarquia, da Associação de Ciclismo do Minho e da Federação Portuguesa de Ciclismo.