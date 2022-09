Carlos Alcaraz é o mais jovem número um do mundo

O espanhol Carlos Alcaraz tornou-se, esta segunda-feira, no mais jovem número um do mundo da história do ténis, depois de aos 19 anos ter vencido o Open dos Estados Unidos, em Nova Iorque, ao bater na final o norueguês Casper Ruud.

Alcaraz superou o feito de Lleytton Hewitt, quando assumiu a liderança do "ranking" ATP com 20 anos e nove meses em 2001.

Nascido a 5 de maio de 2003, Carlos Alcaraz tornou-se no mais novo campeão do Grand Slam desde o compatriota Rafael Nadal, em Roland Garros em 2005, e no mais jovem vencedor do Open dos Estados Unidos desde o norte-americano Pete Sampras, em 1990.

O Open dos Estados Unidos é quinto título da época do espanhol, depois dos triunfos nos Masters 1.000 de Miami e Madrid e nos ATP 500 de Barcelona e Rio de Janeiro.

Ruud ainda respondeu, mas não resistiu à força de Alcaraz