Alcaraz vence US Open e é o novo n.º 1 do mundo

O jovem Carlos Alcaraz derrota o norueguês Casper Rudd e conquista o US Open em ténis. Com este triunfo no Grand Slam dos Estados Unidos, o espanhol é o novo líder do “ranking” mundial.

Alcaraz, de 19 anos, ganhou em quatro sets: 4-6, 6-2, 6-7 e 3-6, em pouco mais de três horas, e é o mais jovem líder mundial de sempre (batendo o recorde do australiano Lleyton Hewitt, que chegou à liderança com 20 anos e 9 meses).

Há pouco mais de um ano, Carlos Alcaraz estava fora do top 100 e agora é líder mundial. Já Rudd é o novo número 2 do "ranking".