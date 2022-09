Evenepoel confirma triunfo na Vuelta. João Almeida termina em quinto

O belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) confirmou a vitória na 77.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta, o seu primeiro triunfo numa grande Volta, após a 21.ª etapa, vencida pelo colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates).

Evenepoel, de 22 anos, sucede no historial da Vuelta ao esloveno Primoz Roglic, tornando-se no primeiro belga a vencê-la desde Freddy Maertens, em 1977, e o primeiro a conquistar uma das grandes Voltas em 44 anos, após o triunfo de Johan De Muynck, no Giro.

O triunfo de Evenepoel, deixando os espanhóis Enric Mas (Movistar), a 2.05 minutos, e Juan Ayuso (UAE Emirates) - o segundo mais novo a subir ao pódio numa das três principais provas por etapas -, é também o primeiro da estrutura da Quick-Step Alpha Vinyl.

O português João Almeida (UAE Emirates), de 24 anos, terminou a prova no quinto lugar, a 7.16 do camisola vermelha, na sua estreia, depois de ter desistido devido a Covid-19 na edição de 2022 do Giro, prova na qual foi quarto em 2020 e sexto em 2021.