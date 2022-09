Benfica conquista Supertaça de andebol após final épica contra Sporting

O Benfica venceu o Sporting, por 45-43, após dois prolongamentos, e conquistou a Supertaça de andebol.

Os encarnados comandaram a maior parte da partida, chegaram a ter nove golos de vantagem já no segundo tempo, mas os leões tiveram forte reação e chegaram ao empate (32-32).

O último lance do tempo regulamentar foi da equipa de Alvalade, mas Hernández segurou o empate.

No prolongamento manteve-se o equilíbrio, Martim Costa deu vantagem ao Sporting a 10 segundos do fim, mas o Benfica empatou no último segundo.

Só na parte final da segunda parte do segundo prolongamento as águias voltaram a conseguir dois tentos de avanço, vantagem que já não perderam nos segundos finais.

Desde 2018 que o Benfica não conquistava um título interno de andebol.

