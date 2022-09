Portugal perde final do Euro sub-19 de futsal para a Espanha

Portugal falhou a oportunidade de se sagrar campeão europeu de sub-19 em futsal, este sábado, ao perder com a Espanha na final, por 6-2.

Num jogo em que foram quase sempre superiores, os espanhóis adiantaram-se logo aos dois minutos, por intermédio de Carrasco. Contudo, cinco minutos depois, Rúben Teixeira empatou. Pouco antes do intervalo, Juanico voltou a colocar a seleção anfitriã em vantagem.

Na segunda parte, melhorou, mas as oportunidades, ainda assim, dividiram-se. A dois minutos do final, Ion Cerviño introduziu a bola na própria baliza e forçou o prolongamento. Porém, aos dois minutos da primeira parte do tempo extra, Álex García resolveu a final.

Portugal foi em busca do empate e começou a jogar em cinto para quatro e a Espanha aproveitou para chegar à goleada. Adrián Rivera, Ion Cerviño e Pablo Ordoñez "mataram" a final com golos em rápida sucessão.